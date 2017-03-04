«Лион» вырвал ничью в матче с «Бордо»
В матче 28-го тура чемпионата Франции «Бордо» на своем поле
сыграл вничью с «Лионом» (1:1).
У хозяев поля отличился Валентин Вада, а у гостей – Эмануэль
Маммана.
«Лион» с 46-ю очками занимает четвертое место в турнирной
таблице, а «Бордо» расположился строчкой ниже, имея в активе 42 балла.
В следующем туре «львы» 12 марта примут «Тулузу», а
подопечные Жослена Гурвеннека днем ранее встретятся с «Монако».
Чемпионат Франции
28-й тур
Матч
Голы
Вада 16 (1:0). Маммана 79 (1:1).
Состав
Бордо: Каррассо, Паллуа, Гайич, Йованович, Контенто, Камано, Тулалан (Плашил, 80), Оливейра, Вада (Менез, 84), Санхаре, Лаборде
Лион: Лопеш, Дьякаби, Морель, Рафаэл, Маммана, Тусар, Гоналонс (Вальбуэна, 59), Толиссо, Депай (Ферри, 84), Ляказетт, Фекир (Корне, 64)
Предупреждения:
Гайич, 26; Йованович, 36; Оливейра, 39; Тулалан, 57 - Морель, 4; Гоналонс, 22; Вальбуэна, 85; Ферри, 90
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
03 марта 22:45, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция