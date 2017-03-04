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«Лион» вырвал ничью в матче с «Бордо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 28-го тура чемпионата Франции «Бордо» на своем поле сыграл вничью с «Лионом» (1:1).

У хозяев поля отличился Валентин Вада, а у гостей – Эмануэль Маммана.

«Лион» с 46-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Бордо» расположился строчкой ниже, имея в активе 42 балла.

В следующем туре «львы» 12 марта примут «Тулузу», а подопечные Жослена Гурвеннека днем ранее встретятся с «Монако».

Чемпионат Франции
28-й тур

Матч

Бордо - Лион - 1:1 (1:0)

Голы

Вада 16 (1:0). Маммана 79 (1:1).

Состав

Бордо: Каррассо, Паллуа, Гайич, Йованович, Контенто, Камано, Тулалан (Плашил, 80), Оливейра, Вада (Менез, 84), Санхаре, Лаборде

Лион: Лопеш, Дьякаби, Морель, Рафаэл, Маммана, Тусар, Гоналонс (Вальбуэна, 59), Толиссо, Депай (Ферри, 84), Ляказетт, Фекир (Корне, 64)

Предупреждения:

Гайич, 26; Йованович, 36; Оливейра, 39; Тулалан, 57 - Морель, 4; Гоналонс, 22; Вальбуэна, 85; Ферри, 90

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

03 марта 22:45, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

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