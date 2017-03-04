21 очко Де Коло помогли ЦСКА обыграть «Барселону» в Евролиге
Источник: ПБК ЦСКА
В матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА
обыграл на выезде «Барселону» со счетом 85:61 (29:4, 19:20, 18:23, 19:14).
Самым результативным на площадке стал форвард московской
команды Нандо Де Коло, в его активе 21 очко.
Армейцы одержали третью победу кряду и занимают второе место в турнирной таблице, а «Барселона» расположилась на 11-й строчке.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
В следующем туре ЦСКА 9 марта сыграет с «Галатасараем», а
каталонцы в этот же день примут казанский УНИКС.
Евролига
Регулярный чемпионат
24-й тур
Матч
Место и дата
03 марта 23:00, Палау Блауграна, Онлайн-трансляция
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