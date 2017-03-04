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21 очко Де Коло помогли ЦСКА обыграть «Барселону» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
21 очко Де Коло помогли ЦСКА обыграть «Барселону» в Евролиге
Источник: ПБК ЦСКА

В матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА обыграл на выезде «Барселону» со счетом 85:61 (29:4, 19:20, 18:23, 19:14).

Самым результативным на площадке стал форвард московской команды Нандо Де Коло, в его активе 21 очко.

Армейцы одержали третью победу кряду и занимают второе место в турнирной таблице, а «Барселона» расположилась на 11-й строчке.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча. 

В следующем туре ЦСКА 9 марта сыграет с «Галатасараем», а каталонцы в этот же день примут казанский УНИКС.

Евролига
Регулярный чемпионат
24-й тур

Матч

Барселона - ЦСКА - 61:85

Место и дата

03 марта 23:00, Палау Блауграна, Онлайн-трансляция

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