Александр Шлеменко: Я ожидал более сложный для себя поединок
Российский боец
Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы в бою с американцем Полом
Брэдли.
«Я ожидал более
сложный для себя поединок. Боец был специально подобран для меня не очень
удобный. Борец, он сам хотел меня постоянно контролировать в партере. Но я рад,
что мне удалось позволить ему сделать лишь один тэйкдаун, потом довольно
успешно пробить ему корпус и дорабатывать. Ему приходилось просто выживать, как
я считаю.
Думаю, удары в корпус
для Брэдли были очень неприятно. Я немного завелся, хотел нокаутировать. Можно
было подергать, красивее, более на точность поработать. Но бой все равно получился
зрелищным.
Это очень
волнительно, когда ты дерешься: Россия против Америки. Ты должен не подвести
публику, соотечественников, которые ждут победы. Соперник ни разу не был в
нокауте. К сожалению, мне тоже не удалось отправить его в нокаут», - сказал
Шлеменко в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Александр
владел преимуществом по ходу поединка и одержал победу единогласным решением
судей по итогам трех раундов. Таким образом, теперь на счету Шлеменко 55 побед
и 9 поражений. На счету Брэдли 23 победы и 8 поражений.