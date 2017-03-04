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Александр Шлеменко: Я ожидал более сложный для себя поединок

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский боец Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы в бою с американцем Полом Брэдли.

«Я ожидал более сложный для себя поединок. Боец был специально подобран для меня не очень удобный. Борец, он сам хотел меня постоянно контролировать в партере. Но я рад, что мне удалось позволить ему сделать лишь один тэйкдаун, потом довольно успешно пробить ему корпус и дорабатывать. Ему приходилось просто выживать, как я считаю.

Думаю, удары в корпус для Брэдли были очень неприятно. Я немного завелся, хотел нокаутировать. Можно было подергать, красивее, более на точность поработать. Но бой все равно получился зрелищным.

Это очень волнительно, когда ты дерешься: Россия против Америки. Ты должен не подвести публику, соотечественников, которые ждут победы. Соперник ни разу не был в нокауте. К сожалению, мне тоже не удалось отправить его в нокаут», - сказал Шлеменко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Александр владел преимуществом по ходу поединка и одержал победу единогласным решением судей по итогам трех раундов. Таким образом, теперь на счету Шлеменко 55 побед и 9 поражений. На счету Брэдли 23 победы и 8 поражений.

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