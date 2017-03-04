Арсен Венгер: Не знаю, сыграет ли Озил с «Ливерпулем»
Главный тренер
лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча с «Ливерпулем» рассказал о состоянии травмированных игроков.
«Аарон Рэмси вернулся
в состав. Он приступил к полноценным тренировкам, так же, как и Косьелни. У
Эль-Ненни проблемы с голеностопом, он должен поправиться в течение трех недель.
Не знаю пока, сыграет ли Озил. Но он должен быть в порядке.
Касорла? Точно не
могу сказать, когда он вернется. Тут необычная ситуация. Он и не тренируется, и
не проходит восстановительные процедуры. Сможет ли он сыграть в текущем сезоне?
Такая возможность имеется. Сложно что-то предугадать. Для нас это очень
грустная новость. На старте сезона он был звездой нашей команды. Это огромная
потеря, и я очень расстроен за Санти. Ему сильно достается, когда он на поле»,
- сказал Венгер на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, матч «Ливерпуль»
- «Арсенал» состоится сегодня, 4 марта и начнется в 20:30 по московскому
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Место и дата
04 марта 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция