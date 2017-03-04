Юрген Клопп: Я на 100 процентов оптимистичен, когда думаю об игре с «Арсеналом»
Главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп рассказал о предстоящем матче с лондонским «Арсеналом».
«Последние встречи с «Арсеналом» были захватывающими. Домашний
поединок в прошлом году был очень интенсивным и зрелищным. Возможно, следующий
будет похож на него, но мы не можем использовать опыт первой игры с Арсеналом,
потому что с тех пор прошло немало времени. Я обычно не принимаю такие матчи во
внимание.
Я на 100 процентов оптимистичен, когда думаю о предстоящей
игре. Тем не менее нельзя сказать, что я в том же настроении, что был в начале
сезона.
Арсенал – отлично играющий в футбол коллектив, и нам необходимо прийти в норму, чтобы завоевать очки на «Энфилде». Вот и все», - сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, матч «Ливерпуль» - «Арсенал» состоится сегодня, 4 марта и начнется в 20:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Место и дата
04 марта 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция