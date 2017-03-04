Димитрис Итудис: Мы по-настоящему хорошо начали игру

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды над «Барселоной» (85:61) в 24-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Поздравления команде. Очевидно, что мы по-настоящему хорошо начали игру, как в защите, так и в нападении. Мы оттолкнулись от этого старта и сохраняли лидерство, показывая хороший баскетбол. Мы уступили во второй и третьей четвертях, но перевес оставался большим, и мы продолжали действовать в том же ключе. Игроки – не роботы. При этом мы доминировали в большинстве аспектов, и это доказывает перевес в рейтинге полезности – 49-111. Мы продолжаем», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, армейцы одержали третью победу кряду и занимают второе место в турнирной таблице, а «Барселона» расположилась на 11-й строчке. В следующем туре ЦСКА 9 марта сыграет с «Галатасараем», а каталонцы в этот же день примут казанский УНИКС.