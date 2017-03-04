Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -Авангард
Футбол  Оренбург- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Зенит
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хабиб Нурмагомедов: Не могу гарантировать или выполнять то, что от меня не зависит

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, попавший в больницу за три часа до взвешивания в преддверии поединка с Тони Фергюсоном, поблагодарил болельщиков за поддержку.

 «Я делаю все, что могу, я тренируюсь каждый день. Я тренируюсь с утра до вечера, я живу этим. Я хочу выступать и радовать своих болельщиков. То, что от меня не зависит, я не могу гарантировать или выполнять.

Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые болеют за меня и болели, поддерживают меня, отца, весь тренерский штаб, спарринг-партнеров и друзей. Всех, кто были со мной рядом с самого начала. Те же люди до сих пор со мной. Я доволен тем, что у меня есть.

Самое главное, что я узнал в своей жизни, это – есть семья, твои родные и близкие. А все другое не имеет особенного значения. Большое спасибо всем, кто меня поддерживал», - сказал Нурмагомедов.

Напомним, Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу. Причиной госпитализации россиянина стала экстремальная сгонка веса. Внесоревновательный вес Хабиба — около 85 килограммов, а на взвешивании он должен был показать не более 70,3 кг. В день взвешивания ему оставалось согнать около 3 килограммов. Врачи запретили ему выходить на бой в таком состоянии.

Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209. Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Олейник: Отмена боя с Фергюсоном не повлияет на карьеру Нурмагомедова в UFCРоссийский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал отмену боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Он считает, что этот случай не повлияет на карьеру его соотечественника.Отец Нурмагомедова: Решение отменить бой Хабиба – правильное нельзя рисковать здоровьемОтец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал отмену боя своего сына против американца Тони Фергюсона. Он считает, что это правильное решение.Тони Фергюсон: Молюсь за твое здоровье, ХабибАмериканский боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал отмену боя с Хабибом Нурмагомедовым. Он пожелал здоровья россиянину.Менеджер Нурмагомедова: Самое главное сейчас — это здоровье ХабибаМенеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова прокомментировал отмену боя с американцем Тони Фергюсоном.«США и без боя победили Россию». Американцы об отмененном бое Нурмагомедова«США и без боя победили Россию». Американцы об отмененном бое НурмагомедоваКак уже писал «Советский спорт», поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона на турнире UFC 209 отменен.Бой Нурмагомедов — Фергюсон не состоитсяБой за временный пояс UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не состоится. Об этом сообщили на церемонии раннего взвешивания.UFC: Бой Нурмагомедова и Фергюсона пока не отмененНа данный момент бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC в легком весе не отменен. Об этом сообщили в пресс-службе организации.Федор, Хабиб, а может и Ковалев. Шесть отмененных боев российских спортсменовФедор, Хабиб, а может и Ковалев. Шесть отмененных боев российских спортсменов«Советский спорт» вспоминает последние случаи, когда бои российских спортсменов были отменены в последний момент.Обидно и неприятно, но это не трагедия, это жизнь. О Хабибе НурмагомедовеОбидно и неприятно, но это не трагедия, это жизнь. О Хабибе НурмагомедовеОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — об очень неприятной ситуации Хабиба Нурмагомедова.Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен. Хабиб госпитализирован. Как это было.Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен. Хабиб госпитализирован. Как это было.Как сообщает Life.ru, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов за несколько часов до официального взвешивания перед боем с Тони Фергюсоном был госпитализирован.Нурмагомедов попал в больницу за три часа до взвешиванияРоссийский боец UFC Хабиб Нурмагомедов попал в больницу. Это произошло за три часа до взвешивания перед его поединком с американцем Тони Фергюсоном.Отец Нурмагомедова: Хабиб дерется не для Макгрегора, а во славу нашего отечестваАбдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего сына с американцем Тони Фергюсоном.Что? Где? Когда? Вся информация о титульной битве Нурмагомедов – ФергюсонЧто? Где? Когда? Вся информация о титульной битве Нурмагомедов – Фергюсон«Советский спорт» составил гид по поединку между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.Александр Овечкин – Хабибу Нурмагомедову: Мы будем болеть за тебя, братан (видео)Капитан «Вашингтона» и нападающий сборной России Александр Овечкин пожелал удачи российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 209.Нурмагомедов стал обладателем премии, как лучший международный боец годаРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов стал обладателем премии World MMA Awards в номинации лучший международный боец года.Хабиб Нурмагомедов: Я уважаю Фергюсона, но увидите – я сломаю егоРоссийский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал. как готовится к поединку с Тони Фергюсоном.«Фергюсон – жесткий боец, но он боится Хабиба». Передача «Пропустил немножко»«Фергюсон – жесткий боец, но он боится Хабиба». Передача «Пропустил немножко»На «Советском спорте» вышел выпуск передачи «Пропустил немножко», который посвящен этой схватке Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.Нурмагомедов – фаворит в поединке против Фергюсона, по мнению букмекеровРоссийский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов является фаворитом в поединке против американца Тони Фергюсона, по мнению букмекеров.Тест: Знаешь ли ты что сделал Хабиб Нурмагомедов со своими соперниками?Тест: Знаешь ли ты что сделал Хабиб Нурмагомедов со своими соперниками?Угадай, что сделал как закончились бои Хабиба Нурмагомедова!Марк Диакиси стал первым бойцом UFC, который снялся в журнале для геевБоец легкого дивизиона UFC Марк Диакиси снялся для журнала Gay Times Magazine. Он стал первым бойцом UFC, который снялся для рода журнала.
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Питтсбург» Малкина принимает «Тампу» Кучерова и другие матчи. Онлайн
MMA
Бой Нурмагомедов — Фергюсон не состоится
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Не могу гарантировать или выполнять то, что от меня не зависит
Баскетбол
Димитрис Итудис: Мы по-настоящему хорошо начали игру
MMA
Александр Шлеменко: Я ожидал более сложный для себя поединок
MMA
Александр Шлеменко победил американца Пола Брэдли
Баскетбол
21 очко Де Коло помогли ЦСКА обыграть «Барселону» в Евролиге
MMA
Отец Нурмагомедова: Решение отменить бой Хабиба – правильное нельзя рисковать здоровьем
MMA
Тони Фергюсон: Молюсь за твое здоровье, Хабиб
MMA
Менеджер Нурмагомедова: Самое главное сейчас — это здоровье Хабиба
все новости
Тони Фергюсон
Тони Фергюсонвсе новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
UFC
UFC