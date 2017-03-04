Хабиб Нурмагомедов: Не могу гарантировать или выполнять то, что от меня не зависит
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов,
попавший в больницу за три часа до взвешивания в преддверии поединка с Тони
Фергюсоном, поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Я делаю все, что
могу, я тренируюсь каждый день. Я тренируюсь с утра до вечера, я живу этим. Я хочу
выступать и радовать своих болельщиков. То, что от меня не зависит, я не могу
гарантировать или выполнять.
Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые болеют за
меня и болели, поддерживают меня, отца, весь тренерский штаб,
спарринг-партнеров и друзей. Всех, кто были со мной рядом с самого начала. Те
же люди до сих пор со мной. Я доволен тем, что у меня есть.
Самое главное, что я узнал в своей жизни, это – есть семья, твои родные и близкие. А все другое не имеет особенного значения. Большое спасибо всем, кто меня поддерживал», - сказал Нурмагомедов.
Напомним, Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал
в больницу. Причиной госпитализации россиянина стала экстремальная сгонка
веса. Внесоревновательный вес Хабиба — около 85 килограммов,
а на взвешивании он должен был показать не более 70,3 кг.
В день взвешивания ему оставалось согнать около 3 килограммов. Врачи
запретили ему выходить на бой в таком состоянии.
Бой
должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209. Спортсмены должны были
поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе.