Александр Тихонов: Самое большое несчастье в моей жизни – когда наши в хоккей студентам проиграли
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своем трепетном отношении к нашему хоккею.
- Самое большое несчастье в моей жизни – это когда в Лейк-Плэсиде наши проиграли американским студентам, - вспоминает Александр Тихонов. - Это же был траур для всей страны! Потому что можно было проиграть все, что угодно, но только не хоккей. Хотя, наверное, надо уметь и проигрывать, чтоб потом одерживать еще более великие победы.
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