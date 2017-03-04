Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -Авангард
Футбол  Оренбург- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Зенит
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Тихонов: Самое большое несчастье в моей жизни – когда наши в хоккей студентам проиграли

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своем трепетном отношении к нашему хоккею.

- Самое большое несчастье в моей жизни – это когда в Лейк-Плэсиде наши проиграли американским студентам, - вспоминает Александр Тихонов. - Это же был траур для всей страны! Потому что можно было проиграть все, что угодно, но только не хоккей. Хотя, наверное, надо уметь и проигрывать, чтоб потом одерживать еще более великие победы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утраФернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.Александр Тихонов: В последние два года разница между Шипулиным и Фуркадом только увеличиласьЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике работу Антона Шипулина с его личным тренером Андреем Крючковым.Александр Тихонов: Будем так готовиться, на Олимпиаде медалей не будетАлександр Тихонов: Будем так готовиться, на Олимпиаде медалей не будетЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги ЧМ по биатлону и сделал прогноз на Олимпиаду.Александр Тихонов: Пишут всякий бред! Шипулину подарил не шубу, а курткуЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, как он подарил во время ЧМ по биатлону в Хохфильцене куртку Антону Шипулину.Александр Тихонов: К Олимпиаде мы можем собрать неплохую командуЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что лидер сборной России Антон Шипулин должен вернуться к тренировкам с основным составом команды.Александр Тихонов: Главный тренер сборной вообще не нуженЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что должность главного тренера сборной России по биатлону необходимо упразднить.Александр Тихонов: Атмосфера в сборной России такая, будто кого-то похоронилиЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил атмосферу, которая царит внутри сборной России на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.Александр Тихонов: Самая большая вина в допинговом скандале – на БессебергеЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обвинил президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга в допинговых скандалах.Александр Тихонов: Нельзя было включать Глазырину в состав команды на чемпионат мираЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал отстранение россиянки Екатерины Глазыриной от участия в международных соревнованиях.Александр Кравцов: У Тихонова одна позиция: он все знал и всех предупреждалПрезидент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал критические замечания со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Ранее Тихонов раскритиковал руководство СБР за отстранение Екатерины Глазыриной.Александр Тихонов раскритиковал руководство СБР из-за отстранения ГлазыринойЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал временное отстранение от соревнований российской биатлонистки Екатерины Глазыриной во время чемпионата мира. Он считает, что в этом есть вина руководства союза биатлонистов России (СБР).Александр Тихонов: Как теперь относиться к Фуркаду? Как к человеку – никакЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением по поводу того, что Антон Шипулин и Александр Логинов отказались пожать руку французскому спортсмену Мартену Фуркаду.Александр Тихонов: Не отдавать ЧМ-2021! А перед Россией должны извинитьсяАлександр Тихонов: Не отдавать ЧМ-2021! А перед Россией должны извинитьсяЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов – о решении Внеочередной конгресса IBU отобрать у России чемпионат мира.Александр Тихонов: Плевать на их ультиматум! Чемпионат мира не имеют право у нас отбиратьЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов – о решении Внеочередной конгресса IBU отобрать у России чемпионат мира 2021 года.Александр Тихонов: Надо отделять мух от котлет. Логинов и Старых свое наказание уже понеслиЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал комментарии француза Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова.Александр Тихонов: Фуркад как личность для меня больше не существуетЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подверг критике француза Мартена Фуркада за его комментарии в адрес Александра Логинова.Александр Тихонов: В сборной России некому принимать решениеЭкс-президент СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление сборной России на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место.Александр Тихонов: Пихлер - моральный урод. Пусть расскажет, сколько он у нас заработалЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов нелестно отозвался об экс-наставнике женской сборной России по биатлону Вольфганге Пихлере.Витсель уезжает в Китай, а Вейналдум ждет Промеса в «Ливерпуле». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра понедельника.День в истории. Сегодня исполняется 70 лет Александру ТихоновуДень в истории. Сегодня исполняется 70 лет Александру Тихонову2 января 2017 года юбилей отмечает легендарный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Питтсбург» Малкина принимает «Тампу» Кучерова и другие матчи. Онлайн
MMA
Бой Нурмагомедов — Фергюсон не состоится
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Не могу гарантировать или выполнять то, что от меня не зависит
Баскетбол
Димитрис Итудис: Мы по-настоящему хорошо начали игру
MMA
Александр Шлеменко: Я ожидал более сложный для себя поединок
MMA
Александр Шлеменко победил американца Пола Брэдли
Баскетбол
21 очко Де Коло помогли ЦСКА обыграть «Барселону» в Евролиге
MMA
Отец Нурмагомедова: Решение отменить бой Хабиба – правильное нельзя рисковать здоровьем
MMA
Тони Фергюсон: Молюсь за твое здоровье, Хабиб
MMA
Менеджер Нурмагомедова: Самое главное сейчас — это здоровье Хабиба
все новости
Александр Тихонов
Александр Тихоноввсе новости