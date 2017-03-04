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«Оренбург» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках 18-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» сыграет с «Арсеналом».

Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Обе команды с 12-ю очками расположились в зоне вылета, в шаге от последней строчки турнирной таблицы.

Напомним, матч первого круга текущего сезона РФПЛ между этими командами завершился нулевой ничьей.

Чемпионат России
18-й тур

Матч

Оренбург - Арсенал

Место и дата

04 марта 14:00, Газовик, Текстовая трансляция

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