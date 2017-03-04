«Оренбург» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)
В
рамках 18-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» сыграет с «Арсеналом».
Встреча
пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14:00 по московскому
времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Обе
команды с 12-ю очками расположились в зоне вылета, в шаге от последней строчки
турнирной таблицы.
Напомним,
матч первого круга текущего сезона РФПЛ между этими командами завершился
нулевой ничьей.
Чемпионат России
18-й тур
Матч
Место и дата
04 марта 14:00, Газовик, Текстовая трансляция
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