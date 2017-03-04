ЦСКА – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
В матче 18-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграет
с «Зенитом».
Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» в Москве и начнется в 16:30
по московскому времени.
«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого
противостояния.
«Зенит» с 35-ю очками занимает второе место в турнирной
таблице, а армейцы расположились строчкой ниже, имея в активе 32 балла.
Напомним, ранее команды встречались в рамках первого круга
текущего сезона РФПЛ, тогда встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Чемпионат России
18-й тур
Матч
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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