ЦСКА – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

В матче 18-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграет с «Зенитом».

Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого противостояния.

«Зенит» с 35-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а армейцы расположились строчкой ниже, имея в активе 32 балла.

Напомним, ранее команды встречались в рамках первого круга текущего сезона РФПЛ, тогда встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Чемпионат России

18-й тур