«Ливерпуль» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 20:30 (мск)
В матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль»
сыграет с лондонским «Арсеналом».
Встреча пройдет на «Энфилде» в Ливерпуле и начнется в 20:30
по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Канониры» с 50-ю очками занимают четвертое место в
турнирной таблице, имея игру в запасе, а подопечные Юргена Клоппа расположились
строчкой ниже с 49-ю баллами в активе.
Напомним, в августе минувшего года команды встречались в
рамках первого круга АПЛ, тогда победу со счетом 4:3 одержал «Ливерпуль».
Чемпионат Англии
27-й тур
Матч
Место и дата
04 марта 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция
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