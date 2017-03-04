«Ливерпуль» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 20:30 (мск)

В матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Арсеналом».

Встреча пройдет на «Энфилде» в Ливерпуле и начнется в 20:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Канониры» с 50-ю очками занимают четвертое место в турнирной таблице, имея игру в запасе, а подопечные Юргена Клоппа расположились строчкой ниже с 49-ю баллами в активе.

Напомним, в августе минувшего года команды встречались в рамках первого круга АПЛ, тогда победу со счетом 4:3 одержал «Ливерпуль».

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27-й тур