Видео дня: Дубль Малкина в своем 700-м матче за «Питтсбург»

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в своем 700-м матче в НХЛ оформил дубль в игре с «Тампой».

30-летний форвард забросил первую шайбу на девятой минуте второго периода при счете 1:0 в пользу «Лайтнинг», тем самым Малкин сравнял счет в матче. Ему ассистировали Фил Кессел и Джастин Шульц.

Evgeni Malkin’s 42 points at home (14G-28A) are tied with Patrick Kane for most in the NHL. pic.twitter.com/hmFowESQnJ