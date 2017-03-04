Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -Авангард
Футбол  Оренбург- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Зенит
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Видео дня: Дубль Малкина в своем 700-м матче за «Питтсбург»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в своем 700-м матче в НХЛ оформил дубль в игре с «Тампой».

30-летний форвард забросил первую шайбу на девятой минуте второго периода при счете 1:0 в пользу «Лайтнинг», тем самым Малкин сравнял счет в матче. Ему ассистировали Фил Кессел и Джастин Шульц.

Спустя восемь минут 71-й номер «Пингвинов» вывел свою команду вперед.

Теперь в активе россиянина 28 шайб сезоне и 323 за всю карьеру в НХЛ. Всего у Малкина 64 (28+36) очка в текущем сезоне и 824 (323+501) в НХЛ.

Матч

Питтсбург - Тампа-Бэй - 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Голы:

A. Erne (Наместников, Пакетт), 26:18 (0:1). Малкин (Кессел, Шульц), 28:39 (1:1). Малкин (Кессел, Коул), 36:49 (2:1). Кучеров (Хедман, Друэн), 41:10 (2:2). Штрайт (Малкин, Кросби), 42:38 (3:2). Шульц (Малкин, Кросби), 56:37 (4:2). Кюнхакль (Бонино), 59:00 (5:2).

Место и дата

04 марта 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Чикаго» – «Айлендерс», «Калгари» – «Детройт» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Алексей Жамнов: Если поедем в Северную Америку, то на последней неделе регулярного чемпионата НХЛГлава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов рассказал о возможной поездки в Северную Америку на переговоры с игроками НХЛ, которые смогут сыграть на чемпионате мира в Кельне и Париже.Пи Кей Саббэн: На меня нахлынули воспоминания, и я расчувствовалсяЗащитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн рассказал о своих впечатлениях после гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (1:2), который стал для него первым в Centre Bell после обмена из «Канадиенс».Бобровский признан первой звездой дня в НХЛРоссийский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ.Сергей Калинин: В «Торонто» объяснили, что подписали меня в первую командуФорвард «Торонто» Сергей Калинин рассказал о событиях, предшествовавших обмену из «Нью-Джерси».Рубцов подписал контракт с «Филадельфией»Форвард Герман Рубцов подписал контракт новичка с «Филадельфией».Сергей Бобровский: Ребята помогали мне и блокировали броски в нужные моментыГолкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Миннесотой» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Самый удивительный гол сезона в НХЛ. Зайцев забил в свои ворота… головой (видео)Самый удивительный гол сезона в НХЛ. Зайцев забил в свои ворота… головой (видео)Это нормально для футбола, но тут хоккей. Защитник «Торонто» Никита Зайцев случайно оказался на пути летящей шайбы.«Лос-Анджелес» выиграл у «Торонто» по буллитам, Зайцев забросил третью шайбу в НХЛ«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Торонто» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Шайба Зайцева не помогла «Торонто» победить «Лос-Анджелес»Хоккеисты «Лос-Анджелеса» по буллитам обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.Лундквист сравнялся с Фюром по победам и вышел на десятое место в истории лигиГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил 32 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:1).НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Бостон», «Лос-Анджелес» по буллитам победил «Торонто» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Яростная драка Орлова в матче с «дьяволами». Почему русский упал на лед? (видео)Яростная драка Орлова в матче с «дьяволами». Почему русский упал на лед? (видео)Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился дракой, а Александр Овечкин снова не набрал очки.Бобровский одержал 33-ю победу и установил личный рекорд в НХЛГолкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил все 38 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (1:0) и одержал 33-ю победу в сезоне.Шайба Кулемина принесла «Айлендерс» победу над «Далласом»«Айлендерс» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утраФернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.«Коламбус» обыграл «Миннесоту», Бобровский отразил 38 бросков и оформил «шатаут»«Коламбус» нанес поражение «Миннесоте» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» нанес поражение «Нью-Джерси», Кузнецов сделал голевую передачу«Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Николай Голдобин: Мне сказали в «Ванкувере», что дадут шанс проявить себяФорвард Николай Голдобин прокомментировал свой обмен из «Сан-Хосе» в «Ванкувер».Лучший эксперт. Как Илья Брызгалов жег в эфире канадского телеканала (видео)Лучший эксперт. Как Илья Брызгалов жег в эфире канадского телеканала (видео)Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов уже готов стать звездой телевидения в Северной Америке.
Главные новости
MMA
Бой Нурмагомедов — Фергюсон не состоится
Хоккей
Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу»
Хоккей
Видео дня: Дубль Малкина в своем 700-м матче за «Питтсбург»
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Не могу гарантировать или выполнять то, что от меня не зависит
Баскетбол
Димитрис Итудис: Мы по-настоящему хорошо начали игру
MMA
Александр Шлеменко: Я ожидал более сложный для себя поединок
MMA
Александр Шлеменко победил американца Пола Брэдли
Баскетбол
21 очко Де Коло помогли ЦСКА обыграть «Барселону» в Евролиге
MMA
Отец Нурмагомедова: Решение отменить бой Хабиба – правильное нельзя рисковать здоровьем
MMA
Тони Фергюсон: Молюсь за твое здоровье, Хабиб
все новости
Тампа-Бэй
Тампа-Бэйкалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости