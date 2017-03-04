Видео дня: Дубль Малкина в своем 700-м матче за «Питтсбург»
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в своем 700-м матче в НХЛ оформил дубль в игре с «Тампой».
30-летний форвард забросил первую шайбу на девятой минуте второго периода при счете 1:0 в пользу «Лайтнинг», тем самым Малкин сравнял счет в матче. Ему ассистировали Фил Кессел и Джастин Шульц.
Evgeni Malkin’s 42 points at home (14G-28A) are tied with Patrick Kane for most in the NHL. pic.twitter.com/hmFowESQnJ— Pittsburgh Penguins (@penguins) 4 марта 2017 г.
Спустя восемь минут 71-й номер «Пингвинов» вывел свою команду вперед.
Malkin’s last 15 games against the Lightning produced 17 goals and 15 assists... Yeah, NBD. pic.twitter.com/6ZlES8WTX9— Pittsburgh Penguins (@penguins) 4 марта 2017 г.
Теперь в активе россиянина 28 шайб сезоне и 323 за всю карьеру в НХЛ. Всего у Малкина 64 (28+36) очка в текущем сезоне и 824 (323+501) в НХЛ.
Матч
Питтсбург - Тампа-Бэй - 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Голы:
A. Erne (Наместников, Пакетт), 26:18 (0:1). Малкин (Кессел, Шульц), 28:39 (1:1). Малкин (Кессел, Коул), 36:49 (2:1). Кучеров (Хедман, Друэн), 41:10 (2:2). Штрайт (Малкин, Кросби), 42:38 (3:2). Шульц (Малкин, Кросби), 56:37 (4:2). Кюнхакль (Бонино), 59:00 (5:2).
Место и дата
04 марта 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция