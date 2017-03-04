Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем
льду одержал волевую победу над «Тампой» со счетом 5:2.
В составе победителей дубль оформил Евгений Малкин и по разу
отличились Марк Штрайт, Джастин Шуль и Том Кюнхакль, а у гостей шайбы забросили
Адам Эрне и Никита Кучеров.
Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин провел свой 700-й матч в НХЛ и помимо дубля отдал одну результативную передачу и был признан первой звездой встречи.
Евгений Малкин оформил дубль в своем 700-м матче за «Питтсбург» (видео)
«Питтсбург» с 86-ю очками занимает третье место в Восточной
конференции, а «Тампа-Бэй» в ней же расположилась на 12-й строчке, имея в
активе 66 баллов.
Свой следующий матч обе команды проведут против «Баффало»,
только «лайтнинг» 5 марта, а «пингвины» 6 марта.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Питтсбург - Тампа-Бэй - 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Голы:
A. Erne (Наместников, Пакетт), 26:18 (0:1). Малкин (Кессел, Шульц), 28:39 (1:1). Малкин (Кессел, Коул), 36:49 (2:1). Кучеров (Хедман, Друэн), 41:10 (2:2). Штрайт (Малкин, Кросби), 42:38 (3:2). Шульц (Малкин, Кросби), 56:37 (4:2). Кюнхакль (Бонино), 59:00 (5:2).
Место и дата
04 марта 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция