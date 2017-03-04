Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду одержал волевую победу над «Тампой» со счетом 5:2.



В составе победителей дубль оформил Евгений Малкин и по разу отличились Марк Штрайт, Джастин Шуль и Том Кюнхакль, а у гостей шайбы забросили Адам Эрне и Никита Кучеров.

Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин провел свой 700-й матч в НХЛ и помимо дубля отдал одну результативную передачу и был признан первой звездой встречи.

Евгений Малкин оформил дубль в своем 700-м матче за «Питтсбург» (видео)



«Питтсбург» с 86-ю очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Тампа-Бэй» в ней же расположилась на 12-й строчке, имея в активе 66 баллов.

Свой следующий матч обе команды проведут против «Баффало», только «лайтнинг» 5 марта, а «пингвины» 6 марта.

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