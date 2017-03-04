Шайба Панарина спасла «Чикаго» от поражения в матче с «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду в серии буллитов обыграл «Айлендерс» со счетом 2:1Б.

Счет в матче на 13-й минуте второго периода открыл нападающий гостей Брок Нельсон. А за полторы минут до конца встречи российский форвард хозяев льда Артемий Панарин забросил ответную шайбу.

Овертайм завершился без заброшенных шайб, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты из Чикаго.

Панарин также забросил шайбу в серии буллитов и был признан второй звездой встречи.

«Чикаго» с 87-ю очками занимает второе место в Западной конференции, а Айлендерс» расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе71 балл.

В следующем матче «Блэкхоукс» 5 марта на выезде сыграет с «Нэшвиллом», а команда из Нью-Йорка на следующий день встретится с «Калгари».

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