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Шайба Панарина спасла «Чикаго» от поражения в матче с «Айлендерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду в серии буллитов обыграл «Айлендерс» со счетом 2:1Б.

Счет в матче на 13-й минуте второго периода открыл нападающий гостей Брок Нельсон. А за полторы минут до конца встречи российский форвард хозяев льда Артемий Панарин забросил ответную шайбу.

Овертайм завершился без заброшенных шайб, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты из Чикаго.

Панарин также забросил шайбу в серии буллитов и был признан второй звездой встречи.

«Чикаго» с 87-ю очками занимает второе место в Западной конференции, а Айлендерс» расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе71 балл.

В следующем матче «Блэкхоукс» 5 марта на выезде сыграет с «Нэшвиллом», а команда из Нью-Йорка на следующий день встретится с «Калгари».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Айлендерс - 2:1 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Нелсон (Чимера, Хэмоник), 33:27 (0:1). Панарин (Кит, Сибрук), 58:46 (1:1).

Победный буллит:

Панарин - 2:1.

Место и дата

04 марта 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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