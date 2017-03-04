Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных
новостей утра субботы.
1. Поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном отменен из-за того, что российский боец попал в
больницу.
2. Нурмагомедов поблагодарил своих болельщиков за слова
поддержки.
3. В главном бою турнира M-1 Challenge 75 в Москве Александр
Шлеменко одержал победу над американцем Полом Брэдли.
4. «РБ Лейпциг» не смог обыграть «Аугсбург» в матче 23-го
тура Бундеслиги
5. «Лион» вырвал ничью в матче «Бордо»
6. «Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» и поднялся на четвертую
строчку таблицы, обойдя «Атлетико».
7. В ночь с пятницы на субботу в НХЛ прошло шесть матчей, в
которых российские хоккеисты набрали семь очков.
8. Четыре очка Евгения Малкина принесли победу «Питтсбургу» над «Тампой».
9. Шайба Артемия Панарина за полторы минуты до конца встречи спасла «Чикаго» от поражения в матче с «Айлендерс».
10. Московский ЦСКА обыграл «Барселону» в 23-м туре
регулярного чемпионата Евролиги.
Видео дня: Дубль
Евгения Малкина в своем 700-м матче за «Питтсбург»
Цитата дня: «Молюсь
за твое здоровье, Хабиб», - Тони Фергюсон.
Блог дня: Не в своей тарелке. Игроки лондонского «Арсенала»
на время стали арбитрами
Обязательно к
прочтению:
Обидно и неприятно,
но это не трагедия, это жизнь. О Хабибе Нурмагомедове
Ничего особенного. Легкая репетиция «Ростова» перед встречей с командой Моуринью
«Ливерпуль» совершенно точно победит «Арсенал». Прогнозы на 27-й тура АПЛ
Шедевр Дацюка и гол Кутейкина от красной. Топ-5 шайб 1/8 финала на «Западе»