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Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра
Источник: NHL

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.

1. Поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном отменен из-за того, что российский боец попал в больницу.

2. Нурмагомедов поблагодарил своих болельщиков за слова поддержки.

3. В главном бою турнира M-1 Challenge 75 в Москве Александр Шлеменко одержал победу над американцем Полом Брэдли.

4. «РБ Лейпциг» не смог обыграть «Аугсбург» в матче 23-го тура Бундеслиги

5. «Лион» вырвал ничью в матче «Бордо»

6. «Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» и поднялся на четвертую строчку таблицы, обойдя «Атлетико».

7. В ночь с пятницы на субботу в НХЛ прошло шесть матчей, в которых российские хоккеисты набрали семь очков.

8. Четыре очка Евгения Малкина принесли победу «Питтсбургу»  над «Тампой».

9. Шайба Артемия Панарина за полторы минуты до конца встречи спасла «Чикаго» от поражения в матче с «Айлендерс».

10. Московский ЦСКА обыграл «Барселону» в 23-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Видео дня: Дубль Евгения Малкина в своем 700-м матче за «Питтсбург»

Цитата дня: «Молюсь за твое здоровье, Хабиб», - Тони Фергюсон.

Блог дня: Не в своей тарелке. Игроки лондонского «Арсенала» на время стали арбитрами

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