Жозе Моуринью: Думаю, Ибрагимович останется, хочу, чтобы остался и Руни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о будущем в команде форвардов Златана Ибрагимовича и Уэйна Руни.

«Я думаю, что Златан останется, – приводит BBC слова португальца. – Следующее трансферное окно выведет нас на другой уровень, поскольку я приглашу в команду несколько новичков. А Златан будет ключевым игроком для нас. Думаю, он останется.

Что касается Руни, то я получил от него сильный сигнал: «Я никуда не ухожу, хочу биться за эту команду и помочь ей до конца сезона». Так что до конца сезона он точно с нами. Так же точно я хочу, чтобы остался с нами и в следующем сезоне».

Напомним, в нынешнем сезоне Ибрагимович забил 26 голов в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед». На счету Руни пять голов в 29 матчах.