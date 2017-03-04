«Торонто» проиграл «Анахайму», Зайцев сделал голевую передачу

«Торонто» потерпел поражение от «Анахайма» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал шведский форвард Рикард Ракелль. Также по два очка набрали защитник из Финляндии Сами Ватанен (1+1) и нападающий Райан Гецлаф (0+2).

У «Торонто» голевая передача на счету защитника Никиты Зайцев. Другой игрок обороны из России – Алексей Марченко – завершил игру с показателем полезности «–3».

«Анахайм» набрал 76 очков и поднялся на второе место Тихоокеанского дивизиона. А «Торонто», впервые в сезоне проигравший пять матчей подряд, теперь отстает на одно очко от зоны wild card в Восточной конференции.

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