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«Торонто» проиграл «Анахайму», Зайцев сделал голевую передачу

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«Торонто» потерпел поражение от «Анахайма» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал шведский форвард Рикард Ракелль. Также по два очка набрали защитник из Финляндии Сами Ватанен (1+1) и нападающий Райан Гецлаф (0+2).

У «Торонто» голевая передача на счету защитника Никиты Зайцев. Другой игрок обороны из России – Алексей Марченко – завершил игру с показателем полезности «–3».

«Анахайм» набрал 76 очков и поднялся на второе место Тихоокеанского дивизиона. А «Торонто», впервые в сезоне проигравший пять матчей подряд, теперь отстает на одно очко от зоны wild card в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Анахайм - Торонто - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы:

Ракелль (Вагнер, Шоу), 10:40 (1:0). Хаймэн (Зайцев, Нюландер), 16:15 (1:1). Кадри (Бозак, Марнер), 25:53 (1:2). Сильверберг (Кеслер), 29:41 (2:2). Ракелль (Линдхольм, Ритчи), 29:57 (3:2). Ватанен (Гецлаф), 41:19 (4:2). Ивз (Гецлаф, Ватанен), 58:46 (5:2).

Место и дата

04 марта 06:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

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