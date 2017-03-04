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Цуренко и Младенович вышли в финал турнира в Акапулько

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Стали известны финалисты турнира WTA Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько.

Первая ракетка турнира Мирьяна Лючич-Барони не смогла доиграть матч с 50-м номером мирового рейтинга Лесей Цуренко. При счете 5:0 в первом сете в пользу украинской теннисистки Лючич-Барони отказалась от продолжения борьбы.

Соперницей Цуренко по финалу станет Кристина Младенович из Франции. 30-я ракетка мира в трех сетах победила Кристину Макхэйл из США (7:5, 4:6, 6:2).

Напомним, в феврале в Санкт-Петербурге 23-летняя Младенович завоевала свой первый титул WTA. До этого она три раза выходила в финал, но неизменно проигрывала.

27-летняя Цуренко дважды играла в финалах и оба раза побеждала – в Стамбуле в июле 2015 года и Гуанчжоу в сентябре 2016 года.

Акапулько (Мексика)

Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Леся Цуренко (Украина, 7) – Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия, 1) – 5:0, отказ

Кристина Младенович (Франция, 2) – Кристина Макхэйл (США) – 7:5, 4:6, 6:2

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