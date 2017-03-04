Цуренко и Младенович вышли в финал турнира в Акапулько
Стали известны
финалисты турнира WTA Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько.
Первая ракетка турнира Мирьяна Лючич-Барони не смогла доиграть матч с 50-м номером мирового рейтинга Лесей Цуренко. При счете 5:0 в первом сете в пользу украинской теннисистки Лючич-Барони отказалась от продолжения борьбы.
Соперницей Цуренко по финалу станет Кристина Младенович из Франции. 30-я ракетка мира в трех сетах победила Кристину Макхэйл из США (7:5, 4:6, 6:2).
Напомним, в феврале в Санкт-Петербурге 23-летняя Младенович завоевала свой первый титул WTA. До этого она три раза выходила в финал, но неизменно проигрывала.
27-летняя Цуренко дважды играла в финалах и оба раза побеждала – в Стамбуле в июле 2015 года и Гуанчжоу в сентябре 2016 года.
Акапулько (Мексика)
Турнир WTA Abierto Mexicano
TELCEL
Призовой фонд 226 750
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Леся Цуренко
(Украина, 7) – Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия, 1) – 5:0, отказ
Кристина Младенович
(Франция, 2) – Кристина Макхэйл (США) – 7:5, 4:6, 6:2