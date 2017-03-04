«Чикаго» вызвал Гласса из фарм-клуба

Голкипер «Рокфорда» Джефф Гласс вызван в «Чикаго» в связи с травмой Скотта Дарлинга.

28-летний Дарлинг получил повреждение верхней части тела на утренней тренировке команды перед матчем с «Айлендерс» (2:1 Б). Ожидается, что теперь он пропустит три недели.

Гласс, известный по игре в КХЛ, провел 13 матчей в нынешнем сезоне за «Рокфорд Айсхогс» и пропускал в среднем 2,62 шайбы за игру.

Отметим, что на прошлой неделе 31-летний канадец подписал двухлетний контракт с «Чикаго» и останется в системе клуба.

Напомним, в КХЛ Гласс играл за «Барыс» (2009-2012), «Сибирь» (2012-2013), «Спартак» (2013-2014), ЦСКА (2014), «Ладу» (2014-2015) и минское «Динамо» (2015-2016).

Нынешний сезон голкипер начинал в фарм-клубе «Торонто» – «Торонто Марлис».