Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс1 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА- : -Зенит
Футбол  Оренбург3 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА – «Зенит». Кокорин и Данни – в стартовом составе, Иванович и Шатов – в запасе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Стала известна заявка «Зенита» на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. 

Стартовый состав: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба, Данни. 

Запасные: Лунев, Ломбертс, Юсупов, Иванович, Новосельцев, Мак, Цаллагов, Эрнани, Кержаков, Джорджевич, Шатов, Молло.

Напомним, матч состоится 4 марта в Москве и начнется в 16:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

ЦСКА - Зенит

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Ионов, Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре

Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жулиано, Данни, Жирков, Маурисио, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Бояринцев: Из новичков «Спартака» впечатлил только СамедовДенис Бояринцев: Из новичков «Спартака» впечатлил только СамедовЭкс-игрок столичного «Спартака», а ныне тренер новотроицкой «Носты», Денис Бояринцев в интервью «Советскому спорту» поделился своими впечатлМихаил Гершкович: На сборах качественного футбола у Спартака» видно не былоГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком».Дубль Георгиева помог «Оренбургу» разгромить «Арсенал»«Оренбург» дома взял верх над «Арсеналом» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.ЦСКА – «Зенит». Оланаре сыграет с первых минутСтала известна заявка ЦСКА на матч 18-го тура чемпионата России против «Зенита»Андрей Будогосский: Видеопомощник судьи – это инородное тело для футболаРуководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский высказался против внедрения системы видеопомощи арбитрам в чемпионате России.«Оренбург» – «Арсенал». ОнлайнВ рамках 18-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» сыграет с «Арсеналом».Валерий Газзаев: В матче ЦСКА - «Зенит» эмоциональная составляющая будет на стороне армейцевБывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от встречи 18-го тура чемпионата России, в котором красно-синие примут «Зенит».Валерий Рейнгольд: Борьба за чемпионство только начинаетсяВалерий Рейнгольд: Борьба за чемпионство только начинаетсяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матчей 18-го тура РФПЛ.Букмекеры не видят фаворита в матче ЦСКА - «Зенит»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».Валерий Рейнгольд: «Анжи» - «Рубин»? Будет мощная схваткаБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Рубином».Валерий Рейнгольд: У «Краснодара» нет позвоночникаПсихолог Хигир: «Зенит» выиграет у ЦСКА в Москве 1:0Спортивный психолог Борис Хигир считает, что ЦСКА проиграет, потому что команда «не бежит».Геннадий Орлов: Не называл Молло «футбольным секонд-хендом»Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о переходе полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».Валерий Рейнгольд: «Крылья» могут рассчитывать на ничью с «Локомотивом»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матчей 18-го тура РФПЛ.«ЦСКА и «Зенит» догонят «Спартак». Эксперты – о шансах преследователей«ЦСКА и «Зенит» догонят «Спартак». Эксперты – о шансах преследователейНакануне сегодняшнего матча ЦСКА – «Зенит» экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев и бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков ответили на вопросГеннадий Орлов: Инцидент с Кокориным? В этой истории очень много лжиКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал инцидент с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который выехал на встречную полосу в Москве.Валерий Рейнгольд: Вопросов по игре ЦСКА хватает, но по «Зениту» вопросов еще большеБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».Ролан Гусев: Березуцкие и Игнашевич остаются лучшими. Плюс у ЦСКА есть лучший вратарь РоссииЭкс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев заявил, что защитники ЦСКА и вратарь остаются лучшими в своих амплуа.Аарон Оланаре: Забить «Зениту» – сейчас это главная моя мечтаФорвард ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о том, чего ждет от матча 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом» на Арене ЦСКА.Евгений Ловчев: Атака «Зенита» будет лучше защиты ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев поделился ожиданиями накануне матча ЦСКА - «Зенит».
Главные новости
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл пасьют в Пхенчхане, Шипулин прорвался с 23-го места на второе
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в молодежном первенстве
Футбол
Бывший защитник «Спартака» Маркос Рохо забил свой первый гол в английской премьер-лиге
Футбол
Михаил Гершкович: На сборах качественного футбола у Спартака» видно не было
Футбол
Дубль Георгиева помог «Оренбургу» разгромить «Арсенал»
Биатлон
Антон Шипулин: У меня первый ноль уже не знаю за сколько сезонов
Футбол
Моуринью надеется переманить в «МЮ» Эрика Дайера
Футбол
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» проиграл в первом матче Витселя и Пато
Футбол
ЦСКА – «Зенит». Кокорин и Данни – в стартовом составе, Иванович и Шатов – в запасе
MMA
Абдулманап Нурмагомедов: UFC сообщит нам о дальнейших перспективах Хабиба в течение трех дней
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости