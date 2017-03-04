ЦСКА – «Зенит». Кокорин и Данни – в стартовом составе, Иванович и Шатов – в запасе
Стала известна заявка «Зенита» на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Стартовый состав: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба, Данни.
Запасные: Лунев, Ломбертс, Юсупов, Иванович, Новосельцев, Мак, Цаллагов, Эрнани, Кержаков, Джорджевич, Шатов, Молло.
Напомним, матч состоится 4 марта в Москве и начнется в 16:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Ионов, Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре
Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жулиано, Данни, Жирков, Маурисио, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически