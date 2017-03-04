ЦСКА – «Зенит». Оланаре сыграет с первых минут
Стала известна заявка ЦСКА на матч 18-го тура чемпионата России против «Зенита»
Стартовый состав: Акинфеев, Березуцкий А., Васин, Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Фернандес, Дзагоев, Головин, Оланаре, Ионов.
Запасные: Чепчугов, Помазун, Игнашевич, Тошич, Миланов, Набабкин, Витиньо, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев.
Напомним, матч состоится 4 марта в Москве и начнется в 16:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Ионов, Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре
Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жулиано, Данни, Жирков, Маурисио, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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