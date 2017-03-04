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Луис Энрике: Теперь я немного успокоился

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, с какими чувствами будет дорабатывать сезон, после завершения которого покинет клуб.

«Что я чувствую? Всё то же самое, разве что я немного успокоился, – приводит Marca слова Луиса Энрике. – У меня сейчас идеальные отношения с командой.

Я не хочу разговаривать о новом тренере. Я думаю только о том, как получить удовольствие от последних трех месяцев в клубе, предлагая своим игрокам лучшие решения.

Я не знаю, что будет дальше. Может быть, моя жена захочет, чтобы я провел следующий год дома».

Напомним, «Барселона» объявила о том, что Луис Энрике покинет клуб по окончании сезона в среду после матча 25-го тура примеры со «Спортингом».

Матч «Барселона» – «Сельта» пройдет в субботу на «Камп Ноу». Начало – 22:45 (мск).

Матч

Барселона - Сельта

Место и дата

04 марта 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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