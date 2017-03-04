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Фергюсон отказался от замены Нургмагомедова на турнире UFC из-за потери в гонораре

Источник:  MMABoxingКомментарии

Американский боец ММА Тони Фергюсон объяснил свой отказ от замены соперника в отмененном бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым тем, что ему предложили меньший гонорар.

- Они хотели урезать мой гонорар и не хотели давать бою статус титульного. Я понимаю, что это бизнес, но я человек, у меня есть семья, которую я должен содержать. Много времени и сил было вложено в подготовку к этому бою, жаль, что все так произошло, - заявил Фергюсон.

Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC госпитализирован из-за болей в печени.

Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу. Причиной госпитализации спортсмена стала экстремальная сгонка веса. Внесоревновательный вес Хабиба — около 85 килограммов, а на взвешивании он должен был показать не более 70,3 кг. В день взвешивания ему оставалось согнать около трех килограммов. Врачи запретили ему выходить на бой в таком состоянии.


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