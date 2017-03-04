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Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин назван лучшим игроком НХЛ в пятницу.

В матче с «Тампой-Бэй» (5:2), который стал для него 700-м в лиге, 30-летний российский нападающий набрал 3 (2+1) очка. Теперь у Малкина 65 (28+37) очков в 56 матчах сезона, и он вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Второй звездой дня стал голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак. 23-летний американец отразил все 29 бросков в матче с «Сент-Луисом» (3:0), записав на свой счет четвертую в сезоне и шестую в карьере игру «на ноль».

Третьей звездой пятницы выбран форвард «Анахайма» Рикард Ракелль. 23-летний швед сделал дубль в ворота «Торонто» (5:2). Лучший снайпер «уток» занимает 15-е место в лиге по голам (26) в нынешнем сезоне.

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