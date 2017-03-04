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Никита Крюков: С Родченковым встречался только один раз, но его слова до сих пор в голове

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Олимпийский чемпион Никита Крюков рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

- Кто знает, был ли это засланный человек, или он преследовал свои личные амбиции, материальное составляющее. Я с ним виделся только один раз, но те слова у меня до сих пор в голове.

Мне одно говорит человек, который видит все мои пробы, а другое - Родченков, который в 2009 году говорил, что все «грязные». Меня это сильно подкашивало, я утром вставал, глаза были по «пять копеек», и тогда начинал реально в себе сомневаться - вдруг съел что-то не то. Но как я был против допинга, так сейчас и остаюсь, - цитирует Крюкова агентство ТАСС.

Напомним, Григорий Родченков выступает в качестве главного свидетеля в расследовании комиссии Ричарда Макларена.



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