Никита Крюков: С Родченковым встречался только один раз, но его слова до сих пор в голове
Олимпийский чемпион Никита Крюков рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.
- Кто
знает, был ли это засланный человек, или он преследовал свои личные
амбиции, материальное составляющее. Я с ним виделся
только один раз, но те слова у меня до сих пор в голове.
Мне одно говорит человек, который видит все мои пробы, а другое - Родченков, который в 2009 году говорил, что все «грязные». Меня это сильно подкашивало, я утром вставал, глаза были по «пять копеек», и тогда начинал реально в себе сомневаться - вдруг съел что-то не то. Но как я был против допинга, так сейчас и остаюсь, - цитирует Крюкова агентство ТАСС.
Напомним, Григорий Родченков выступает в качестве главного свидетеля в расследовании комиссии Ричарда Макларена.