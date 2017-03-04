Клод Жюльен: Мы подтянули оборону и выиграли четыре матча, теперь занимаемся атакой
Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен рассказал об
изменениях, которые помогли команде одержать четыре победы подряд.
«Когда я пришел в команду,
тут были проблемы. Не хочу сказать, что они опустились на самое дно, но уверенности
команде явно не хватало.
Сложно все изменить в один
момент. Надо двигаться шаг за шагом. Мы подтянули игру в обороне, и у нас
появился шанс на победу в каждой игре.
Мы выиграли четыре матча
подряд и сейчас ребята чувствуют себя лучше. Так что теперь мы стали заниматься
игрой в нападении.
Прайс? У каждой успешной команды в НХЛ есть выдающийся голкипер. Мы не исключение», – приводит слова Жюльена официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Монреаль» лидирует в Атлантическом дивизионе, опережая на шесть очков «Оттаву».
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