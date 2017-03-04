Клод Жюльен: Мы подтянули оборону и выиграли четыре матча, теперь занимаемся атакой

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен рассказал об изменениях, которые помогли команде одержать четыре победы подряд.

«Когда я пришел в команду, тут были проблемы. Не хочу сказать, что они опустились на самое дно, но уверенности команде явно не хватало.

Сложно все изменить в один момент. Надо двигаться шаг за шагом. Мы подтянули игру в обороне, и у нас появился шанс на победу в каждой игре.

Мы выиграли четыре матча подряд и сейчас ребята чувствуют себя лучше. Так что теперь мы стали заниматься игрой в нападении.

Прайс? У каждой успешной команды в НХЛ есть выдающийся голкипер. Мы не исключение», – приводит слова Жюльена официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Монреаль» лидирует в Атлантическом дивизионе, опережая на шесть очков «Оттаву».