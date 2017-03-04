Юрий Желудков: Траоре был, как ходячий экскаватор. А что из себя представляет Оланаре?

Бывший полузащитник «Зенита», чемпион СССР в составе клуба Юрий Желудков высказал мнение о нападающих накануне сегодняшнего матча ЦСКА с петербургским клубом.



- Когда смотрел за игрой Траоре, у меня сложилось впечатление, что он какой-то ходячий экскаватор. А что из себя Оланаре представляет, сказать не могу – просто не помню, что он такого показал во время прошлого своего прихода в ЦСКА, - сказал Юрий Желудков корреспонденту «Советского спорта».

- Что касается Кокорина в «Зените», если возьмется за ум, может, и получится что. Но, мне кажется, поздно уже. Испорченный продукт, - добавил Желудков.

Напомним, матч ЦСКА - «Зенит» начнется сегодня в 16.00 (мск). «Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию встречи.

