Евгений Ловчев: Атака «Зенита» будет лучше защиты ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев поделился ожиданиями накануне матча ЦСКА - «Зенит».

- Думаю, «Зенит» не проиграет. У ЦСКА хватает проблем в атаке, хотя они и прилично провели сборы, много побеждали. Ожидаю борьбу защиты ЦСКА и нападения «Зенита», - сказал Евгений Ловчев.

- В пользу питерцев то, что они, во-первых, провели уже две официальные игры, а, во-вторых, прилично выступили в ответном матче Лиги Европы с «Андерлехтом», победив 3:1. Думаю, атака «Зенит» будет чуть лучше защиты ЦСКА, - добавил обозреватель «Советского спорта».

Напомним, матч ЦСКА - «Зенит» начнется в 16.00 (мск). Сайт «Советского спорта» будет вести текстовую трансляцию встречи.