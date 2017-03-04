Аарон Оланаре: Забить «Зениту» – сейчас это главная моя мечта
Форвард ЦСКА Аарон
Оланаре рассказал о том, чего ждет от матча 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом»
на Арене ЦСКА.
«Ребята много рассказывали о новой арене, и я счастлив, что клуб завершил этот проект, это грандиозный успех.
Очень жду матча, чтобы увидеть переполненные трибуны, выйти на поле и постараться забить гол. Сейчас для меня это главная мечта», – приводит слова 22-летнего нигерийца клубная пресс-служба.
Напомним, в январе Оланаре вернулся в ЦСКА, подписав с клубом контракт на 4,5 года.
Вторую половину сезона 2015/2016 он провел в команде на правах аренды и забил два гола в семи матчах премьер-лиги.
Добавим, что матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 4 марта. Начало – 16:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция