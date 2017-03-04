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Ролан Гусев: Березуцкие и Игнашевич остаются лучшими. Плюс у ЦСКА есть лучший вратарь России

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев заявил, что защитники ЦСКА и вратарь остаются лучшими в своих амплуа. 

- Виктор Гончаренко – хороший, грамотный специалист, который прекрасно подкован тактически. У него должно получиться. А что привнес, покажет чемпионат.

Что касается братьев Березуцких и Игнашевича, разве они играли ниже своего уровня? Считаю, они как были лучшими, так и остаются. Не вижу им замены. Плюс есть лучший голкипер России Акинфеев. Вы же видите, кто выигрывает больше всех чемпионатов в последние годы. Можно что-то придумывать, но статистика – вещь упрямая, - сказал Ролан Гусев корреспонденту «Советского спорта».

Напомним, матч ЦСКА - «Зенит» начнется сегодня в 16.00 (мск). Сайт «Советского спорта» будет вести текстовую трансляцию встречи. 

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