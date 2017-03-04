Валерий Рейнгольд: Вопросов по игре ЦСКА хватает, но по «Зениту» вопросов еще больше

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

– Поскольку матч проходит в Москве, фаворитом считаю армейцев. У них сыгранный состав. Он почти не изменился. Хотя вопросов по игре хватает, но по «Зениту» вопросов еще больше. В составе питерцев новичков много. И никто из них не проявил себя в матче с «Андерлехтом». Если опять выйдут в стартовом составе Бранислав Иванович и Эрнани, у питерцев опять могут возникнуть проблемы с командной игрой. Плюс, команда находится под прессом после вылета из Лиги Европы. Ставлю на 1:0.

Напомним, матч ЦСКА - «Зенит» начнется сегодня в 16.00 (мск). Сайт «Советского спорта» будет вести текстовую трансляцию встречи.