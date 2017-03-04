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Геннадий Орлов: Инцидент с Кокориным? В этой истории очень много лжи

Источник:  RT на русскомКомментарии

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал инцидент с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который выехал на встречную полосу в Москве.

– В этой истории очень много лжи. Я сам провел небольшое расследование, связавшись со знакомыми представителями ГИБДД, и выяснил, что близко не было никаких «гонок по встречной», о которых написали СМИ. Да, Кокорин нарушил правила, но с кем из автовладельцев этого не происходит? К тому же у него был выходной. Пускай заплатит штраф по общим правилам. Сколько таких историй приключалось со спортсменами.

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– Но ведь Кокорин не в первый раз подобным образом засветится в СМИ.
– Абсолютно так же Александра вместе с Павлом Мамаевым оболгали после вечеринки в Монако. Говорили, якобы, они сами покупали все эти многочисленные бутылки шампанского, хотя на самом деле алкоголь им подносили другие посетители, футболистов просто пригласили туда.

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Да вспомните хотя бы историю с Андреем Аршавиным, который жестко ответил пьяному депутату после вылета с Euro-2012. В результате фразу Андрея про «ваши ожидания» раскрутили и сделали из него козла опущения. К сожалению, журналисты ищут эту желтизну, - приводит слова Орлова RT на русском.

Напомним, 2 марта стало известно, что 25 февраля на Страстном бульваре в Москве форварда «Зенита» Александра Кокорина задержали за нарушение правил дорожного движения. За рулем Bentley нападающий двигался по встречной полосе с превышением скорости. Кокорину грозит штраф до 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев. 

Пресс-служба петербургского клуба заявила, что детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой. В сезоне-2016/17 25-летний игрок провел 28 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. 

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