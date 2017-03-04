Евгений Малкин: Я забил 28 голов, и 20 из них – с передач Кессела

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (5:2) отметил своего партнера Фила Кессела.

«Всегда приятно, когда забиваешь, – приводит слова 30-летнего российского нападающего официальный сайт НХЛ. – Это был хороший матч для меня и всей команды.

Я забил 28 голов, и, возможно, 20 из них – с передач Кессела. Он отличный игрок. Я рад, что играю с ним».

Напомним, Малкин сделал дубль в ворота «молний» и был признан первой звездой дня.

Теперь у Малкина 65 (28+37) очков в 56 матчах сезона, и он вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Добавим, что у Кессела 58 (21+37) очков в 63 матчах.