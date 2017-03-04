Евгений Малкин: Я забил 28 голов, и 20 из них – с передач Кессела
Форвард «Питтсбурга»
Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (5:2)
отметил своего партнера Фила Кессела.
«Всегда приятно, когда забиваешь, – приводит слова 30-летнего российского нападающего официальный сайт НХЛ. – Это был хороший матч для меня и всей команды.
Я забил 28 голов, и, возможно, 20 из них – с передач Кессела. Он отличный игрок. Я рад, что играю с ним».
Напомним, Малкин сделал дубль в ворота «молний» и был признан первой звездой дня.
Теперь у Малкина 65 (28+37) очков в 56 матчах сезона, и он вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Добавим, что у Кессела 58 (21+37) очков в 63 матчах.
Матч
Питтсбург - Тампа-Бэй - 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Голы:
Эрне (Наместников, Пакетт), 26:18 (0:1). Малкин (Кессел, Шульц), 28:39 (1:1 - бол.). Малкин (Кессел, Коул), 36:49 (2:1). Кучеров (Хедман, Друэн), 41:10 (2:2 - бол.). Штрайт (Малкин, Кросби), 42:38 (3:2). Шульц (Штрайт, Кросби), 56:37 (4:2 - бол.). Кюнхакль (Бонино), 59:00 (5:2 - п.в.).
Место и дата
04 марта 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция