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Валерий Рейнгольд: «Крылья» могут рассчитывать на ничью с «Локомотивом»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

– «Локомотив» победил в 1/4 финала Кубка России. Наконец-то чем-то кроме возможных переходов напомнил о себе Алексей Миранчук. В нападении «Локомотив» усилился зимой, а про «Крылья «Советов» ничего толком не скажешь. Команда показывала невзрачный футбол осенью. Качественного усиления игры от самарцев я не жду, хотя ничейку увезти они могут.

Напомним, что в воскресенье, 5 марта, «Крылья Советов» на своем поле примет «Локомотив» в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

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