Ален Жиресс: Представлял себя Копой когда я долбил мячом в стену

Бывший игрок сборной Франции говорит о Раймоне Копа («Золотой мяч» 1958), скончавшемся вчера.

L

Equipe

«Он был моим кумиром в детстве, - сказал газетебывший игрок сборной Франции Ален Жиресс о Раймоне Копа («Золотой мяч» 1958), скончавшемся вчера. - Однажды бабушка говорит: «Давай-ка напишем ему письмо!» Мне было лет восемь. Написали, послали в клуб «»Стад де Реймс» - попросили в нем автограф. И через некоторое время получаю открытку и надпись: «Алену Жирессу с огромной симпатией». Это был такой волнующий момент! Хотя написала его жена – это ее дело было, но он поставил подпись – другими чернилами. Открытку я сохраню на всю жизнь. Она стоит на столике рядом с постелью… Помню, он приехал в Испанию на ЧМ в 1982-м, встретился со сборной а мне сказал: «Ты - молоток, мне нравится, как ты играешь». Я просто обалдел. Рядом со мной стоял человек-легенда, чья открытка… Я играл с Мишелем Платини, я знаком с Зиданом, но Раймон Копа остается для меня чем-то более значительным, потому что он «родом» из моего детства. Когда мы играли в деревне, когда я просто долбил мячом в стену, я представлял себя Копой, только им. И потом, каждый раз, когда я с ним встречался, возникало такое ностальгическое чувство: эта открытка, детство…»

Раймон Копа (13 октября 1931 - 3 марта 2017) - французский футболист польского происхождения, нападающий. Выступал за клубы: «Анжерс» (1949—1951), «Стад де Реймс» (1951—1956; 1959—1967), «Реал Мадрид» (1956—1959). За сборную Франции сыграл 45 матчей в 1952—1962. Обладатель «Золотого мяча» 1958 года.

