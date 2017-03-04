Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал0 : 2Авангард
Футбол  Оренбург- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Зенит
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ален Жиресс: Представлял себя Копой когда я долбил мячом в стену

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Бывший игрок сборной Франции говорит о Раймоне Копа («Золотой мяч» 1958), скончавшемся вчера.

«Он был моим кумиром в детстве, - сказал газете LEquipe бывший игрок сборной Франции Ален Жиресс о Раймоне Копа («Золотой мяч» 1958), скончавшемся вчера. - Однажды бабушка говорит: «Давай-ка напишем ему письмо!» Мне было лет восемь. Написали, послали в клуб «»Стад де Реймс» - попросили в нем автограф. И через некоторое время получаю открытку и надпись: «Алену Жирессу с огромной симпатией». Это был такой волнующий момент! Хотя написала его жена – это ее дело было, но он поставил подпись – другими чернилами. Открытку я сохраню на всю жизнь. Она стоит на столике рядом с постелью… Помню, он приехал в Испанию на ЧМ в 1982-м, встретился со сборной а мне сказал: «Ты - молоток, мне нравится, как ты играешь». Я просто обалдел. Рядом со мной стоял человек-легенда, чья открытка… Я играл с Мишелем Платини, я знаком с Зиданом, но Раймон Копа остается для меня чем-то более значительным, потому что он «родом» из моего детства. Когда мы играли в деревне, когда я просто долбил мячом в стену, я представлял себя Копой, только им. И потом, каждый раз, когда я с ним встречался, возникало такое ностальгическое чувство: эта открытка, детство…»  

Раймон Копа (13 октября 1931 - 3 марта 2017) - французский футболист польского происхождения, нападающий. Выступал за клубы: «Анжерс» (1949—1951), «Стад де Реймс» (1951—1956; 1959—1967), «Реал Мадрид» (1956—1959). За сборную Франции сыграл 45 матчей в 1952—1962. Обладатель «Золотого мяча» 1958 года.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра
Хоккей
Евгений Малкин: Я забил 28 голов, и 20 из них – с передач Кессела
Футбол
Валерий Рейнгольд: Вопросов по игре ЦСКА хватает, но по «Зениту» вопросов еще больше
Футбол
Ролан Гусев: Березуцкие и Игнашевич остаются лучшими. Плюс у ЦСКА есть лучший вратарь России
Футбол
Аарон Оланаре: Забить «Зениту» – сейчас это главная моя мечта
Футбол
Евгений Ловчев: Атака «Зенита» будет лучше защиты ЦСКА
Лыжный спорт
Никита Крюков: С Родченковым встречался только один раз, но его слова до сих пор в голове
Хоккей
Малкин признан первой звездой дня в НХЛ
MMA
Фергюсон отказался от замены Нургмагомедова на турнире UFC из-за потери в гонораре
Футбол
Жозе Моуринью: Думаю, Ибрагимович останется, хочу, чтобы остался и Руни
все новости