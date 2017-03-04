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Юрген Клопп: Летом «Ливерпуль» будет тратить деньги на новых игроков

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о необходимости усиления команды.

«Нам нужны правильные трансферы, и, конечно, нам придется их сделать. Если команда показывает высочайший уровень, никто не просит новых игроков, но если этого не происходит, все начинают говорить об этом.

Мы оказались как раз в такой ситуации и уже работаем над этим вопросом. Летом мы потратим деньги на новых игроков. При этом дело не в деньгах, мы можем пригласить любого игрока, которого захотим. Просто на самом высоком уровне, возможно, придется конкурировать с «Барселоной» или кем-то еще.

Некоторые игроки предпочитают жить в Лондоне или Манчестере, а не в Ливерпуле. Поэтому нам нужно принять решение и постараться его реализовать.

Летом, как и всегда, будет несколько новых имен», – приводит Goal.com слова Клоппа.

Напомним, «Ливерпуль» занимает пятое место в премьер-лиге, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко.

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