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Глава UFC обвинил команду Нурмагомедова в срыве боя с Фергюсоном

Источник:  Лента.РуКомментарии

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном мог бы состояться в случае грамотных действий команды россиянина.

«Команда Нурмагомедова решила просто взять и увезти бойца в случайную клинику в Лас-Вегасе. Вместо того, чтобы взять телефон и позвонить врачу Брианне Мэттисон, которая управляет всеми медицинскими операциями UFC. Они же решили сделать все по-своему и получили то, что вышло. Если бы они сделали все правильно, то бой, вероятно, можно было спасти», — приводит слова главы организации «Лента.ру».

3 марта стало известно, что 28-летний Нурмагомедов госпитализирован из-за усиленной сгонки веса. Подозрения на камни в почках не подтвердились. Вскоре его выписали из больницы, он чувствует себя нормально. Бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе был отменен.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона должен был пройти в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209.

Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в 24 боях в профессиональной карьере. В активе Фергюсона 25 боев, в которых одержал 22 победы и трижды проиграл.

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