Геннадий Орлов: Не называл Молло «футбольным секонд-хендом»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о переходе полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».

– Во-первых, хочу подчеркнуть, что не называл француза «футбольным секонд-хендом». Под этим понятием я имел в виду игроков возрастных, которые не вызываются в сборные своих стран. Но посмотрим. Вдруг в «Зените» Йоан заблистает. В конце концов, он практически в одиночку в составе «Крыльев» обыгрывал и «Зенит», и «Спартак». Видно, парень умеет обвести и пробить. Правда, командным футболистом его назвать сложно, – приводит слова Орлова RT на русском.

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Напомним, 27-летний нападающий Йоан Молло 10 января стал игроком «Зенита». Предыдущим клубом француза были «Крылья Советов». Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан на 3,5 года. В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.