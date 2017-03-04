Геннадий Орлов: Не называл Молло «футбольным секонд-хендом»
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«Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о
переходе полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».
– Во-первых, хочу подчеркнуть, что не называл француза «футбольным секонд-хендом». Под этим понятием я имел в виду игроков возрастных, которые не вызываются в сборные своих стран. Но посмотрим. Вдруг в «Зените» Йоан заблистает. В конце концов, он практически в одиночку в составе «Крыльев» обыгрывал и «Зенит», и «Спартак». Видно, парень умеет обвести и пробить. Правда, командным футболистом его назвать сложно, – приводит слова Орлова RT на русском.
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Напомним,
27-летний нападающий Йоан Молло 10 января стал игроком «Зенита». Предыдущим
клубом француза были «Крылья Советов». Контракт полузащитника с
сине-бело-голубыми рассчитан на 3,5 года.