Рамос сказал игрокам «Реала», что только Роналду может не бегать на поле

Лидеры «Реала» провели командное собрание перед тренировкой в пятницу.

Перед партнерами выступили защитники Серхио Рамос, Марсело, а также форвард Криштиану Роналду.

«Только один человек может не бегать на поле. Это Криштиану, потому что он забил 60 голов», – объявил команде Рамос, попросив других игроков прилагать больше усилий на поле и помогать друг другу.

При этом никаких упреков в адрес главного тренера Зинедина Зидана команда не высказала. С французом у игроков остается полное взаимопонимание.

Отметим, что первое подобное собрание состоялось в «Реале» в среду сразу после матча 25-го тура примеры с «Лас-Пальмасом» (0:0) в раздевалке «Сантьяго Бернабеу», однако на нем присутствовали не все игроки.

Напомним, в последних трех матчах чемпионата «Реал» одержал одну победу и пропустил на первое место «Барселону», при этом оставаясь лидером по потерянным очкам.

В субботу «Реал» сыграет в гостях с «Эйбаром». Начало матча – 18:15 (мск).