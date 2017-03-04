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Билл Питерс: Лэк – на 60-м месте по отраженным броскам, у нас есть голкипер сильнее его

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Каролины» Билл Питерс раскритиковал игру голкипера Эдди Лэка.

«Эдди провел десять матчей и слабо отыграл последнюю встречу. Давайте не будем себя обманывать. У нас есть вратарь, который сильнее его, и статистика это подтверждает. Я это вижу именно так.

Посмотрите на статистику 60 вратарей, сыгравших десять матчей в НХЛ. Посмотрите на показатель отраженных бросков. Он там на 60-м месте. А в лиге всего 30 команд. Это плохо.

Твои партнеры стараются. Так что стоит поддержать их, выручить команду в нужный момент. Это не повредит», – приводит слова Питерса официальный сайт НХЛ.

29-летний швед провел в нынешнем сезоне десять матчей, в которых одержал две победу, в том числе одну – «на ноль». Он отразил 87,3 процента бросков и в среднем за матч пропускал 3,33 шайбы.

Основным голкипером «ураганов» остается Кэм Уорд.

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