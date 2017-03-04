Карт России без Крыма быть не может

Члены верхней палаты российского парламента внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий использовать в рекламе и печатных материалах искаженные географические карты России.

Предлагается внести поправки в закон «О рекламе», чтобы установить запрет на использование в рекламе искаженных топографических данных (географических карт РФ). Речь идет о печатной продукции, учебной литературе, карт, наглядных пособий, которые по своему содержанию могут попасть под понятие пропаганда нарушения территориальной целостности России. Известно, что часто Крым и Севастополь не указываются на подобной продукции как регионы России.

В действующем законодательстве публичные призывы к нарушению терр иториальной целостности РФ, наказываются, в том числе, штрафами до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Напомним, весной 2014 года жители Крыма и Севастополя во время референдума высказались за присоединение к России.

«Советский спорт» уже сообщал о том, как местные общественные организации настаивают на признании Крыма российским, а также о позиции экс-президента Украины Леонида Кравчука по крымскому вопросу.

До референдума 2014 года Крым был представлен двумя командами в высшем дивизионе чемпионата Украины – ФК «Севастополь» и симферопольской «Таврией», которая в 1992 году стала первым чемпионом независимой Украины.

В настоящий момент проводится чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют восемь клубов.