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«Авангард» обыграл «Адмирал» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Адмирал» дома уступил «Авангарду» (0:2) в 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ.

У гостей отличились Илья Михеев и Владимир Соботка.

Таким образом, омичи выиграли серию со счетом 4:2.

В следующем раунде плей-офф они встретятся с «Ак Барсом».

Матч

Адмирал - Авангард - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы:

Михеев (Пьянов), 0:48 (0:1). Соботка (Лемтюгов), 31:15 (0:2).

Место и дата

04 марта 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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