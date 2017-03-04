«Авангард» обыграл «Адмирал» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
«Адмирал» дома уступил «Авангарду» (0:2) в 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ.
У гостей отличились Илья Михеев и Владимир Соботка.
Таким образом, омичи выиграли серию со счетом 4:2.
В следующем раунде плей-офф они встретятся с «Ак Барсом».
Матч
Адмирал - Авангард - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы:
Михеев (Пьянов), 0:48 (0:1). Соботка (Лемтюгов), 31:15 (0:2).
Место и дата
04 марта 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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