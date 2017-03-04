Психолог Хигир: «Зенит» выиграет у ЦСКА в Москве 1:0
Спортивный психолог Борис Хигир считает, что ЦСКА проиграет, потому что команда «не бежит».
«Зенит» выиграет в Москве у ЦСКА 1:0, - заявил «Советскому спорту» спортивный психолог Борис Хигир. - Хоть семь пядей во лбу был бы новый тренер Гончаренко, но что он может сделать, если команда не бежит. Пенсионеры! Такое наследство досталось от Слуцкого, а обновить команду, влить новую кровь - денег нет. А Луческу в «Зените» такой задел сделал во время сборов, что ребята еле ноги волокли, зато физически команда должна быть готова на все сто. Я помню, как «Шахтер» Луческу приехал в Харьков - они как звери вышли на поле, разорвали «Металлист» – 5:0! Какие бы тактические схемы не придумывал Гончаренко против «Зенита» – ничего не получится…»
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция