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Китай резко увеличил расходы на оборону

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Власти Китая в нынешнем году планируют увеличить расходы на оборону на 7%. Официальный представитель Всекитайского собрания народных депутатов Фу Ин прокомментировала это решение так:

- За последние несколько десятилетий произошли крупные конфликты и войны, ставшие причиной значительного материального ущерба и притока беженцев. Китай ни разу не нанес вред другой стране.

В феврале китайские СМИ впервые опубликовали подробности, касающиеся строительства на верфях Шанхая третьего в стране авианосца. Согласно источникам СМИ, близким к руководству ВМФ КНР, авианосец будет оснащен паровой катапультой, а не взлетной рампой, как два его предшественника. Российские СМИ не исключают и того, что необходимые данные для создания катапульты были получены китайскими военными при посещении крымского полигона. По завершении строительства Китай будет обладать вторым по численности действующим авианосным флотом мира, что позволит ему более уверенно чувствовать себя в противостоянии с США.

Сегодняшний Китай – один из заметных игроков и в спортивной сфере. Инвестиции китайских консорциумов сегодня довольно заметны, о чем «Советский спорт» неоднократно писал.

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