Валерий Рейнгольд: У «Краснодара» нет позвоночника
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».
– Каждый раз поражаюсь «Краснодару». Команда выстояла в Турции. Да, «Фенербахче» был слабоват, но это проблемы турков. Но «Урал» то слабее «Фенербахче». Да еще и «Краснодар» вел 3:0. В очередной раз команда показала, что у нее нет позвоночника. Играют ровно настолько, насколько позволяет соперник. Поэтому «Спартаку» с первых минут надо показать, кто на поле хозяин. Нужно атаковать, накрывать в полузащите. Действовать с полной самоотдачей. Будет очень тяжело с каждым соперником. Борьба за чемпионство только начинается.
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