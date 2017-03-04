Валерий Рейнгольд: «Анжи» - «Рубин»? Будет мощная схватка
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Рубином».
– Ожидаю мощную схватку. Обе команды недавно сыграли на Кубок России. На ни странно мне больше понравился «Анжи», хотя клуб и уступил. Но сыграли с желанием, выглядели симпатично. Не повезло. Игра «Рубина» же была мучением. Никаких качественных улучшений по сравнению с тем, как казанцы играли осенью, я не увидел.
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