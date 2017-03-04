Валерий Рейнгольд: «Анжи» - «Рубин»? Будет мощная схватка

Юрий Желудков: Траоре был, как ходячий экскаватор. А что из себя представляет Оланаре?

Бывший полузащитник «Зенита», чемпион СССР в составе клуба Юрий Желудков высказал мнение о нападающих накануне сегодняшнего матча ЦСКА с петербургским клубом.