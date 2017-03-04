Букмекеры не видят фаворита в матче ЦСКА - «Зенит»
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».
Победа армейцев оценивается коэффициентом 2,76, тогда как виктория питерцев идет за 2,66.
За ничью букмекеры предлагают 3,21.
Игра в Москве начнется сегодня в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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