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Вонн заняла второе место на этапе Кубка мира в Чонсоне

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Олимпийская чемпионка Линди Вонн стала второй в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Чонсоне (Южная Корея).

32-летняя американская горнолыжница уступила 0,07 секунды Софии Годжии из Италии, которая одержала свою первую победу в карьере. При этом Вонн в 127-й раз на этапах Кубка мира поднялась на подиум.

Третье место заняла лидер зачета в скоростном спуске Илка Штухец из Словении. Теперь ее отрыв от Годжии сократился до 97 очков.

Заключительный скоростной спуск у женщин пройдет 15 марта в Аспене (США).

Чонсон (Южная Корея)

Кубок мира

Женщины

Скоростной спуск

1. София Годжия (Италия) – 1.38,80

2. Линдси Вонн (США) – +0,07

3. Илка Штухец (Словения) – +1,23

Зачет скоростного спуска: 1. Штухец – 497 очков. 2. Годжия – 400. 3. Лара Гут (Швейцария) – 360… 6. Вонн – 200…

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