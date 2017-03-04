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Жюст Фонтен: Пока всех не обведет – пас не отдаст…

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Лучший бомбардир ЧМ-58 (13 голов) о Раймоне Копа («Золотой мяч» 1958), скончавшемся вчера.

«Очень печально, он был мне как старший брат, - сказал газете L’Equipeбывший игрок сборной Франции, рекордсмен по голам на одном ЧМ (13, в 1958-м – прим. ред.) Жюст Фонтен. - В 1958-м мы жили в одном номере, по ночам болтали о футболе. Раймон был парень с характером, я тоже, из нас впереди получилась замечательная пара. Он – был дриблером, водилой, я же – забивалой. Пока всех не обведет – пас не отдаст. И я всегда оказывался там, где надо…»

Раймо́н Копа́ (13 октября 1931 - 3 марта 2017) - французский футболист польского происхождения, нападающий. Выступал за клубы: «Анжерс» (1949—1951), «Стад де Реймс» (1951—1956; 1959—1967), «Реал Мадрид» (1956—1959). За сборную Франции сыграл 45 матчей в 1952—1962. Обладатель «Золотого мяча» 1958 года.   

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