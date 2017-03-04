Сергей Орешкин: Робинсон должен вернуться в строй к серии со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин сообщил, что защитник Мэт Робинсон должен вернуться в строй к началу серии плей-офф КХЛ со СКА, а форвард Артем Федоров по-прежнему находится под вопросом.

«Динамо» сыграет со СКА во втором раунде плей-офф КХЛ, первый матч серии намечен на 8 марта. Сегодня динамовцы проводят открытую тренировку в Новогорске, участие в которой принял ранее травмированный Робинсон. При этом на занятии отсутствовал Федоров, получивший повреждение в заключительной игре серии с нижегородским «Торпедо».

«Что касается Федорова, то еще не знаем. Робинсон к играм еще не готов, но на днях восстановится на 100%. Думаю, к началу серии он сможет играть», - цитирует Орешкина «Р-Спорт».